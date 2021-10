Du Lundi au Vendredi, jouez au HIT QUIZZ avec FRED sur Tendance Ouest entre 16h00 et 20h00 dans l'After-Work.

En 30 secondes, répondez correctement à un maximum de questions sur vos hits et vos artistes préférés. Le meilleur candidat de la semaine, obtient le "Disque d'Or" !

Ce disque d'or, il faut le conserver jusqu'au vendredi pour remporter le Jeu Vidéo PES-2018 sur la console de votre choix.



PES - 2018:





Vibrez avec les plus grandes équipes de la planète le FC Barcelone, l'Athletico Madrid, Liverpool, le Borussia Dortmund ou encore l'équipe nationale du Brésil et l'équipe de France. Les meilleurs championnats européens dont la Ligue 1 avec le Stade Malherbe Caen et la Ligue 2 avec le Havre et Quevilly Rouen Métropole!



Fil de la compétition:

Lundi:

17h30 - Nicolas (Limpiville - 76). 3 Bonnes Réponses. DISQUE D'OR !

Mardi:

17h30 - Baptiste (Saint Romphaire - 50). 3 Bonnes Réponses. DISQUE D'OR ! (Ex Aequo)

19h30 - Anthony (Gruchet la Valasse - 76). 4 Bonnes Réponses. DISQUE D'OR !

Mercredi :

17h30 - Olivier (Juvigny Sous Andaine - 61). 4 Bonnes Réponses. DISQUE D'OR ! (Ex Aequo)

19h30 - Audrey (Sourdeval - 50). 6 Bonnes Réponses. DISQUE D'OR !

JEUDI :

17h30 - Fabien (Breteville Sur Odon - 14). 3 Bonnes Réponses.

17h30 - Emmanuelle (Rânes - 61). 2 Bonnes Réponses.

Vendredi :

19h30 - Céline (Saint-Lô - 50). 6 Bonnes Réponses. DISQUE D'OR (Ex-Aequo) Gagnante de la Finale



Vous voulez tenter votre chance ?

Du Lundi 2 au Vendredi 6 Octobre, remportez votre iPod Nano 16Go

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS.

Envoyez le code: FRED au 7.11.12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire). Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 30 secondes, et faites en sorte de conserver le disque d'or jusqu'au vendredi 06 Octobre !

Bonne Chance !