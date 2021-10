Caen. Foire de Caen : les nouveauté de l'édition 2017

Le pôle connecté

Le pôle connecté fait partie des nouveaux pôles de l'édition 2017. Les nouvelles technologies et le numérique sont mis en avant. Une boutique d'objets et d'accessoires connectés comme les drones, les casques de réalité virtuelle ou tout ce qui concerne la maison connectée seront à découvrir avec des entreprises normandes. Une zone d'initiation sera à la disposition des visiteurs avec une table tactile ou du pilotage de drones. "Le but est d'attirer un nouveau public, plus jeune et de mettre la foire dans l'air du temps", explique Grégory Berkovicz, directeur de Caen Event.

Deux temps forts sont à noter : les 16 et 17 septembre, un tournoi de e-sport est organisé dans le palais des sports de Caen. Du 22 au 24 septembre un village de l'innovation débarque. À l'intérieur, des start-ups de la région présenteront leurs dernières innovations.

La foire en musique

Rock, indie pop, folk, funk ... il y en aura pour tous les goûts les soirs de nocturne. Samedi 16, mardi 19, vendredi 22 et samedi 23 septembre de 20h à 22h, deux concerts sont programmés pour clôturer la journée en beauté.

Cuisinez créole et normand

Tous les jours, des cours de cuisine et des shows culinaires sont proposés. Les traditionnels produits normands seront bien sûr présents : crème, beurre, fromage comment faire sans ? Mais pour coller au thème de la foire, la cuisine créole se dévoile également : colombo de poulet, boudin créole et acras de morue n'auront plus de secrets pour vous.

Et aussi ...

Venez découvrir le village des sports avec des conférences, dédicaces et initiations. Cette année un espace est spécialement conçu pour les enfants avec un service de garderie mais aussi des jeux et ateliers manuels sans oublier les animaux !