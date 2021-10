Fécamp. Journées européennes du patrimoine : le programme à Fécamp

Les Journées européennes du patrimoine sont toujours un événement important pour une commune. L'occasion de s'ouvrir à la population avec des visites insolites et des animations en tout genre. Pour cette 34e édition, les 16 et 17 septembre 2017 à Fécamp, la ville a fait le choix de deux axes: une partie maritime depuis la presqu'île et une partie collant au thème de cette année, jeunesse et patrimoine, à l'école Coty.

Patrimoine maritime

Un village des associations sera présent sur la presqu'île avec des stands, des expositions et des démonstrations. Plusieurs vieux bateaux accosteront dans le port dont l'Étoile, la goélette école de la Marine Nationale. Enfin la SNSM, à l'occasion de ses 50 ans, a invité deux hélicoptères (celui de la Marine Nationale le samedi après-midi et celui de la Protection civile le dimanche après-midi).

Écoutez Pierre Aubry, le premier adjoint au maire à la ville de Fécamp:

Fécamp et son passé maritime

Jeunesse et patrimoine

Pour coller au thème de ces Journées européennes du patrimoine 2017, la ville de Fécamp ouvre les portes de l'école Germaine Coty. Six visites guidées sont prévues entre samedi et dimanche. Construite à la fin des années 30, sa conception a été imaginée afin de donner plus de confort aux élèves.

Samedi soir, les petits films tournés lors des fêtes de la jeunesse fécampoise entre 1960 et 1965 seront projetés au sein de l'école Coty.

Samedi et dimanche à 17h30, l'école accueillera également une conférence sur le thème: Un siècle de constructions scolaires à Fécamp (1806-1906).

Écoutez Manuel Martin, responsable du service archives patrimoine à la mairie de Fécamp:

Fécamp et son école Germaine Coty

