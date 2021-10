Rouen. Hockey-sur-glace (amical): les Dragons de Rouen ont fait le travail face à Anglet

9ème et dernier match de préparation pour les Dragons de Rouen (Seine-maritime) qui se sont imposés vendredi 8 septembre 2017 sur leur glace de l'Ile Lacroix face au club de Division 1 d'Anglet sur le score de 4-2.

Le niveau entre les deux équipes se fait vite sentir et les Jaunes et Noirs s'installent dans la défense basque et inscrivent rapidement deux buts par l'intermédiaire de Marc-André Thinel et de Nicolas Deschamps (3è et 6è) 2-0.

Au retour de la première pause, le schéma est similaire et c'est Petr Hubacek qui donne trois buts d'avance à son équipe pour l'unique but de ce 2ème tiers 3-0.

Dans l'ultime tiers-temps, les joueurs de Fabrice Lhenry lâchent un peu la pression mais parviennent tout de même à marquer un 4ème but par Nicolas Ritz avant que les Basques finissent mieux la partie et réduisent la marque par deux fois par Mathieu Cyr 4-2.

Après un bilan de six victoires et trois défaites en neuf matchs de préparation, les Jaunes et Noirs sont désormais prêts à en découdre en Saxoprint Ligue Magnus avec le rendez-vous de la première journée mardi 12 septembre 2017 sur la glace de Chamonix.

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen de nouveau devant en finale !

HOCKEY/GLACE (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen reprennent l'avantage en demi-finale !

Hockey sur glace (amical): les Dragons de Rouen vainqueurs face aux Ducs d'Angers

Hockey sur glace : Grenoble égalise dans la série face aux Dragons de Rouen

Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen démarrent bien leur quart de finale