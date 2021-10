Caen. En un an, ces étudiants de Caen vont traverser 22 pays à vélo

Ils sont passionnés de la petite reine, et vont traverser une bonne partie du monde à deux roues. Louis Fernier, Cyril Dias, César Bygodt et Olivier Lefèvre, tous étudiants à l'EM Normandie à Caen (Calvados) sont partis samedi 9 septembre 2017 pour un road trip à vélo. "Nous avons créé notre association Colybride en 2014, pour partager notre passion du voyage et du vélo. Nous sommes déjà partis plusieurs mois en Bolivie et en Patagonie, mais ce voyage là est un plus grand challenge", expliquent-ils.

15.000 km à parcourir

Plus grand, notamment par la distance. 15 000 kilomètres à parcourir, qui les mèneront à leur but ultime : le lac Baïkal, au sud de la Sibérie. L'Autriche, les Balkans, la Grèce ou encore l'Iran... Au total, les étudiants vont traverser 22 pays. Après une campagne de financement participatif, ils ont pu récolter 7 000€ pour acheter tente, duvet, vêtements et leur matériel photo et vidéo.

Découvrez ce qu'emportent les quatre Caennais pendant un an

Un voyage humanitaire

Les quatre caennais vont essentiellement pratiquer le camping sauvage et essayer de dormir chez l'habitant, mais leur voyage a aussi un but humanitaire et écologique. Ils vont s'arrêter dans quatre ONG, pour se consacrer au volontariat, chaque fois pendant un mois. Leur but ? Prendre des photos et des vidéos, les publier sur leur page Facebook et à chaque clic, de l'argent sera reversé aux associations.