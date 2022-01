Caen. Insolite : concours de lancers d'avions en papier à Caen

Retour en enfance lundi 25 mars 2019 à l'Ecole de Management Normandie à Caen (Calvados) où se déroulait une étape des championnats du monde de lancer d'avions en papier. Premier pas du circuit : s'enregistrer au niveau des hôtesses d'accueil et se munir d'une feuille de papier A4 de pas plus de 100 grammes. Moteurs ou ventilateurs interdits, c'était le moment de prouver de ses talents manuels ! Alors, c'est quoi l'astuce pour le rendre aérodynamique ?

L'enregistrement des pilotes auprès des hôtesses d'accueil. - Léa Quinio

Le pliage et le lancer, c'est tout un art !

Les étudiants font appel à leur souvenirs d'enfance. "On a tous déjà lancé un avion en papier sur un copain" sourit Ghali, participant. Certains optent plutôt pour un avion très long et pointu. D'autres s'appliquent à leur donner une forme originale mais pas toujours efficace. Le but : envoyer son avion le plus loin possible sur la plateforme aéroportuaire ou réaliser le temps de vol le plus long.

Zone libre : quelle est la meilleure technique ? Impossible de lire le son.

Deux tentatives possibles par concours mais une participation unique par étudiant, l'ambiance était à son comble au rez-de-chaussée de l'EM Normandie pour une épreuve sportive on ne peut plus farfelue ! Et c'est avec le double-décimètre à la main que les pilotes de lignes prennent les mesures.

Les organisateurs jouent le jeu à fond et mesurent précisément la longueur du lancer. - Léa Quinio

Ce sont les uns après les autres que les étudiants tentaient leur chance. Sur la plus longue distance, c'est Gabin Forcier qui l'a emporté (15,50 m). Félix Vinson a, quant à lui réalisé, le temps de vol le plus long en 7 secondes 50. Les deux étudiants caennais se rendront à Paris le 27 avril prochain pour y défier les pilotes des autres régions. Parmi eux, trois iront défendre les couleurs françaises lors de la finale internationale au 16 au 19 mai en Autriche. À quand une épreuve aux JO ?

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Margot Duhalde, pilote chilienne qui a volé au secours de la France

La Suisse prépare le premier vol solaire habité dans la stratosphère

Air France : le sort de la nouvelle compagnie entre les mains des pilotes

Thomas Pesquet, des talents multiples et le goût du partage