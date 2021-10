Hors Normandie. You're The Best Thing About Me, le nouveau titre de U2

Après avoir diffusé le clip de "The Blackout", premier morceau du prochain opus "Songs of Experience", U2 a mis en ligne la lyrics video du deuxième extrait de son album "You're The Best Thing About Me".

La vidéo dévoile un livre sur lesquelles défilent les paroles du nouveau morceau.

"Songs of Experience", qui suit "Songs of Innoncence", est le 14e album du groupe mené par Bono. Il est annoncé pour le 1er décembre 2017.

A LIRE AUSSI.

Au Stade de France, U2 embarque le public dans son road-trip américain

U2 embarque le Stade de France dans son road-trip américain

Kendrick Lamar domine les prix vidéos MTV, des VMA au parfum politique

Katy Perry revient avec un nouvel album plus déluré !

Bob Dylan inaugure la Seine musicale, nouveau temple de la musique à Paris