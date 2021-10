Depuis lundi 4 Septembre 2017 Tendance Ouest vous offre 330€ de cadeaux, le multicuiseur cookéo de Moulinex + votre aspirateur robot.

La technologie va vous simplifier la vie

Le robot aspirateur (de couleur rouge) est équipé d'un capteur anti-chute, fonction serpillière, sans sac et disposant d'une autonomie de 75 minutes.

Le multicuiseur cookéo de Moulinex propose 6 modes de cuisson, il dispose de 4 menus et plus de 100 recettes déjà préprogrammées. Une multitude de possibilités pour vous faciliter la préparation de vos repas.

Gagnez ce pack haute technologie en jouant avec TOM entre 09h et 13h pour noter un maximum d'indices et ensuite proposer vos idées à l'antenne. Les recherches sont déjà bien avancées… Si vous êtes fidèles et attentifs chaque jour peut-être que la réponse est déjà dans votre tête!

Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire

Par SMS en envoyant TOM au 7 11 12 (65 centimes par message + coût d'envoi d'un SMS) ou en appelant le 0 892 23 73 38 (40 centimes/min)

