Hors Normandie. Tom vous offre votre nettoyeur vapeur entre 9h et 13h sur Tendance Ouest

Votre aspirateur a fait son temps ? Envie de le renouveler et de passer à la technologie actuelle ? Tendance Ouest vous propose de gagner votre nettoyeur vapeur chaque matin dans "Cherchez, trouvez, gagnez" entre 9h et 13h.

Un nettoyeur vapeur 1500 watt, 4 bars, puissant et idéal si vous êtes sujet à des allergies

Carrelage, moquette, lino, parquet il est utilisable sur de nombreux sols et nettoie même les vitres grâce à sa puissance et ses différents accessoires. C'est sans efforts qu'il éliminera les acariens, détachera vos tissus, il s'adapte aussi aux terrasses et balcons. Avec son embout équipé d'un chiffon doux ce nettoyeur vapeur nettoie sans abîmer, du coup il peut aussi servir comme dépoussiérant pour meubles.

Pour espérer repartir avec la méthode est toute simple, il faut deviner quel est l'objet du quotidien caché entre 9h et 13h. Jouez avec Tom et posez lui vos questions à l'antenne (1 question et une proposition d'objet par auditeur) pour faire avancer l'enquête ou peut-être proposer directement le bon objet... tout est possible.

2 moyens de s'inscrire pour participer :

- par SMS avec le code TOM au 7 11 12 (65 centimes par message+coût d'envoi d'un SMS)

- par téléphone entre 9h et 13h en composant le 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute)

