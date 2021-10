Organisés cette année au pied du Mont-Saint-Michel, depuis les pourtours de l'hippodrome de Pontorson, les Championnats de France Triplette de pétanque battent leur plein depuis ce matin du samedi 2 septembre avec la bagatelle de 432 matchs et quatre tours joués.

Rocher-Lacroix-Robineau intouchables, Suchaud sorti en poule

Si la triplette grandissime favorite, celle composée de Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau (Var) n'a connu aucun écueil et sera bien au rendez-vous des 8e de finale, ce dimanche matin 3 septembre 2017, tout comme celle emmenée par Jean-Marc "Marco" Foyot (Auvergne) ou encore celle de Christophe Sarrio (Rhone-Alpes), la méga-star du tir qu'est Philippe Suchaud a dû baisser pavillon dès le match de barrage en poule. A noter que les 10 équipes de la région Normandie (4 Manche, 2 Calvados, 1 Orne, 1 Eure et 2 Seine-Maritime) se sont bien battues mais ont toutes été contraintes de baisser les armes dans cette première journée.

La journée de dimanche s'annonce tendue et passionnante à souhaits. Dans le costume d'équipes à abattre, le trio Rocher-Lacroix-Robineau. Dans le costume de chasseurs, son plus proche adversaire, autre équipe du Var, celle de Romain Fournié, tenante du titre 2016.

Les qualifiés pour les 1/8e de finale :

Gimenez, Tranchant, Diaz (Limousin)

Roualdes, Dell Anna, Barnabé (Aveyron)

Messina; Chapeland, Caillot (Drome)

Lenoir, Lemezec, Guillotte (Ile de France)

Ouhadia, Billaud, Balci (Auvergne)

Foyot, Feltain, Helfrick (Auvergne)

Lacroix, Robineau, Rocher : (Var)

Fournie, Montoro, Hatchadourian (Var)

Balducci, Claudi, Clot (Isère)

Milei, Brancato, Couderc (Bourgogne)

Da Cunha, Cortes, Lagarde (Midi Pyrénées)

Gobbo, Lopes, Guet (Val de Marne)

Faurel, Faurel, Ratqueber (Haute-Garonne)

Barre, Nexon, Randriamanantany (Ariège)

Sarrio, Uytterhoeven, Gasparini (Rhône Alpes)

Calderoni, Lacroix, Panier (Alpes Haute-Provence)

Rendez-vous dès 8h, ce dimanche 3 septembre sur les terrains de l'hippodrome de Pontorson pour les 1/8e de finales suivis immédiatement des 1/4 de finales. Pour assister aux 1/2 finales, rendez-vous dès 13h, la grande finale étant fixée à partir de 16h30.

A LIRE AUSSI.

Canicule: veille renforcée à Marseille, 13 départements toujours en vigilance orange

Sports : les résultats de ce début de week-end en Normandie

Le sud-est de la France écrasé par la chaleur et pollué à l'ozone par endroits

Pollution à Grenoble: une voiture sur quatre au garage mardi

Vents et inondations: 9 départements du sud en vigilance orange