10ème Journée de l'arbitrage au village Oxylane de Mondeville

L'arbitrage est à l'honneur demain au village Oxylane de Mondeville. Venez vous initier à l'arbitrage lors de matchs organisés sur place pour cette occasion. L'entrées est libre et gratuite.

La Poste et les différentes Ligues en partenariat organisent un après midi sur le village OXYLANE le mercredi 19 octobre de 14h à 18h.



L'objectif de cet après midi est de faire découvrir toutes les heures la pratique d'un sport collectif en tant que joueur et en tant qu'arbitre. Ce sera l'occasion d'échanger les maillots, de prendre le sifflet et de faire respecter les règles du jeu par les autres joueurs.



Au programme de cet après midi:



14h -15h > Basketball,

15h - 16h > Football,

16h - 17h > Handball



A 17h > >Remise de prix pour des bénévoles des 3 sports particulièrement actifs sur l’arbitrage depuis un an.