Foot amateur. Caméras individuelles, carton blanc… L'avis d'un arbitre sur le plan de la FFF contre les incivilités

Equiper les arbitres de caméras individuelles pour dissuader les comportements violents et incivilités sur les terrains de football amateurs. C'est la principale mesure envisagée par la Fédération française de football (FFF), présidée par Philippe Diallo, réunie samedi 14 juin en assemblée générale. Une trentaine de districts devraient l'expérimenter. Une mesure "très efficace", selon Rachid Chebli, arbitre de ligue en Normandie, "mais qui est loin de régler tous nos problèmes".

"On ne peut pas mettre une caméra sur tous les arbitres"

"C'est dissuasif, quand les joueurs et les coachs se savent filmés, ils ont une autre attitude, reconnaît le Bolbécais, par ailleurs président de l'Association des arbitres de football de Seine-Maritime, et cela permet d'avoir des preuves en commission de discipline, en cas d'incident." Néanmoins, "on ne pourra pas mettre de caméras sur la poitrine de tous les arbitres de France", tempère Rachid Chebli, rappelant que seuls les arbitres des rencontres estampillées "à risque" par les districts ou les ligues seront filmés. "Or, à partir du moment où une rencontre est dite à risque, elle n'est plus à risque… Mais il peut se passer des choses à côté, sur un autre terrain. Le football, ce n'est pas une science exacte."

Un carton blanc pour se calmer

Le Normand salue en revanche la généralisation annoncée du carton blanc, déjà utilisé notamment dans le Grand Est. Il permet d'exclure temporairement un joueur pendant 10 minutes, à la façon de ce qui existe déjà sur les terrains de rugby ou de handball. "Il m'est déjà arrivé de dire à un coach que je connais bien qu'un de ses joueurs avait besoin de se calmer. Dans ce cas-là, il le sort pendant un temps, et quand le joueur revient sur le terrain, cela se passe vraiment mieux", note Rachid Chebli. De quoi, parfois, éviter le carton rouge, qui pénalise aussi les clubs financièrement. "Le carton blanc sera de mon point de vue beaucoup plus efficace que la caméra, puisque l'on pourra tous l'utiliser", pointe l'arbitre normand, qui espère l'avoir à disposition dès la rentrée.

La FFF envisage aussi l'instauration de temps morts décidés par l'arbitre, pour faire redescendre la tension entre deux équipes, dont les modalités restent à définir. S'il attend de nouvelles mesures, Rachid Chebli souligne cependant le grand intérêt des cartons attribués aux entraîneurs, depuis quelques années, et l'aggravation des sanctions quand les incivilités ou violences se déroulent hors match, par exemple après le coup de sifflet final.