Le village Oxylane de Mondeville va s’étoffer en 2013

Un grand bâtiment de 1.200 m2 accueillant une enseigne de fitness doit sortir de terre d’ici l’été prochain. Son gestionnaire n’a pas encore été officialisé, mais Planet Forme devrait s’y installer. Le bâtiment sera conçu de sorte "que de l’extérieur, il respire le sport", de l’expression du directeur du Village Oxylane, Ruy Do Passo.

Dix enseignes à terme

Le second dossier d’extension, un peu moins avancé, porte sur une halle de 2.000 m2. S’y installera une activité de football en salle, "type soccer", à l’image de celle existant à Carpiquet avec le Five et Soccer World. Le permis de construire a été validé.

"Il est grand temps pour nous de développer le village puisque nous souhaitons compter à terme une dizaine d’entreprises partenaires s’épanouissant sur le site." Depuis septembre 2010, les trois enseignes en place - Decathlon, Mysporteezy pour des activités payantes et le restaurant Pause forme - ont déjà attiré plus de 1,8 million de visiteurs. "Un jour peut-être, un hôtel verra le jour pour que des familles viennent passer leur week-end ici, autour de la pratique du sport."

Davantage d’animations

Oxylane ne poursuit pas son expansion sur le seul terrain foncier. Dans l’ombre, le responsable du village, Guillaume Ogereau, s’active au quotidien pour développer la relation avec les associations : "L’idée est notamment de mettre en avant des disciplines peu connues, en organisant chaque année plus d’une centaine d’animations gratuites et ouvertes au grand public." Les "afterworks" (après travail) dédiés au tennis de table et organisés le mardi de 19h à 20h30, entretiennent, par exemple, cette dynamique.