Cherbourg. Les Pen Duick, bateaux d'Eric Tabarly en escale à Cherbourg

Ce sont des bateaux chargés d'histoire, conçus et barrés par le skipper Eric Tabarly, spécialiste de la course en solitaire, disparu en mer en 1998. Quatre Pen Duick seront en escale au port Chantereyne de Cherbourg (Manche) du mardi 5 au jeudi 7 septembre 2017.

Pen Duick, Pen Duick III, Pen Duick V et Pen Duick VI seront visibles au ponton d'honneur avant 10h, entre 12h30 et 14h00, et après 17h.

Visite à bord

Des visites de ces navires seront organisées les 5 et 6 septembre de 17h30 à 19h:

- le Pen Duick III, construit en 1967, long de 17,45 m, et qui a remporté de nombreuses courses comme la Sydney-Hobart ou la Fastnet

- le Pen Duick VI, construit en 1973 et long de 22,25 m. Ce voilier a remporté le Triangle de l'Atlantique et la Transat en solitaire de 1976. Il est connu pour sa barre, sculptée par Olivier de Kersauson.

Les Pen Duick, à quai du 5 au 7 septembre, ponton J. Visite de Pen Duick III et VI mardi et mercredi de 17h30 à 19h.

