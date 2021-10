Hors Normandie. Le groupe Oasis pourrait se reformer d'ici 2019

D'après lui, le succès de Liam et de Noel Gallagher, en solo, pourrait pousser les deux frères à enterrer la hache de guerre.

"Liam sera grand, Noel aussi... Cela aidera à la réformation d'Oasis. Ils ne reviendront que s'ils ont un statut égal", a-t-il expliqué.

Alan McGee avait signé Oasis sur son label indépendant Creation Records, en 1993.

En froid depuis la séparation de leur groupe en 2009, Liam et Noel Gallagher pourraient se retrouver sur scène lors du "We are Manchester", un concert de charité organisé le 9 septembre prochain pour la réouverture de la Manchester Arena. Les fonds récoltés serviront à construire un mémorial en hommage aux victimes de l'attentat survenu à la fin du concert d'Ariana Grande, le 22 mai

