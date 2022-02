Tendance Cinéma du 17 Octobre : Top Gun 2, Hugh Jackman en James Bond et Farmville au Cinéma font la Une de l'Actu Ciné!

Aujourd'hui, à la une de l'actu du cinéma, le retour de Top Gun sur grand Ecran! Enfin, le quotidien des élèves de l'école aéronavale américaine sera de nouveau évoqué sur grand écran avec la suite de TOp Gun. Le projet, annoncé fin 2010, se concrétise avec l'arrivée prochaine d'Ashley Miller et Zack Stentz à la rédaction de l'intrigue du long métrage. La question de retour de Tom Cruise, interprète de Maverick dans l'original, reste également en suspens.



Dans le reste de l'actu ciné, Hugh Jackman a récemment déclaré qu’il succéderait volontiers à Daniel Craig dans le costume de James Bond.Ce dernier ayant fait savoir qu’il ne reprendra pas son rôle d’agent secret après James Bond 23 (actuellement en tournage). Des comédiens ne perdent pas de temps pour se manifester notamment Hugh Jackman connu pour jouer le role de Wolverine dans la saga X-men.





Enfin sachez que Farmville, l'un des jeux vidéo les plus populaires du moment sera adapté au cinéma! Il n'en fallait pas plus à des scénaristes pour vouloir adapter le jeu. Un succès tel, que Zynga, le studio du jeu vidéo, a contacté les co-scénaristes des trois Toy Story pour écrire le scénario de l'adaptation cinématographique.