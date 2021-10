Octeville-sur-Mer. À Octeville-sur-Mer, un arsenal de munitions mis au jour

C'est lors de travaux de terrassement que les premières munitions sont apparues, mardi 29 août 2017, à Octeville-sur-Mer. Immédiatement, un périmètre de sécurité a été mis en place sur cette zone, très peu peuplée. Aucune évacuation n'a été nécessaire. Les démineurs de Caen (Calvados) sont intervenus et ont entamé les fouilles. Ils découvrent alors un véritable arsenal: 150 mines antichars, 100 mines antipersonnel, 20 pains de démolition et un obus. Très vite, ils s'aperçoivent qu'il s'agit de munitions d'exercice et qu'elles ne présentent donc pas de danger. En revanche, 4 obus de guerre sont découverts, 1 de 105mm et 3 de 88mm. Ces derniers ont dû être neutralisés sur place. Le reste des munitions a été évacué vers un centre de stockage à Caen.

Des munitions allemandes

Selon toute vraisemblance, il s'agissait d'un stock de munitions allemandes de la seconde Guerre mondiale, précise la préfecture de Seine-Maritime. L'endroit était stratégique, proche de l'aéroport et à deux pas de la mer et donc du mur de l'Atlantique. Ces munitions pourraient avoir été enfouies précipitamment à la fin de la guerre, puis oubliées.

