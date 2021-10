Caen. Incendie au siège du Crous : un acte criminel ?

Un incendie s'est déclaré dans les locaux administratifs du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'université de Caen (Calvados), au niveau du Campus 1, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 novembre 2019.

Le #crous de Caen a été incendié pic.twitter.com/ox0WfPqfDO — soytoprak mahsum (@soytoprakmahsum) November 18, 2019

Les alarmes incendie et anti-intrusion se sont déclenchés à 1h26 du matin, ce qui a alerté directement les veilleurs de nuit. Ils ont instantanément appelé les sapeurs-pompiers.

Grâce à l'intervention des pompiers, les dégâts ont pu être cantonnés au hall du bâtiment, où travaillent habituellement une cinquantaine de personnes. Aucune ne se trouvait à l'intérieur, le sinistre n'a pas fait de blessés.

Virginie Catherine, directrice générale du CROUS Normandie, devant le bâtiment incendié dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 novembre 2019, à Caen (Calvados). - Célia Caradec

Un tag "la précarité tue"

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Une inscription "La précarité tue" a été réalisée à l'entrée du bâtiment incendié. Elle semble être "concomitante à l'incendie" selon la direction du Crous. Virginie Catherine, la directrice générale était présente sur les lieux à 2 heures du matin. "On ne peut que condamner de tels actes, d'autant que les Crous sont là pour aider les étudiants, y compris les plus fragiles avec les bourses, la restauration sociale", déplore-t-elle.

Virignie Catherine, directrice générale du Crous Normandie Impossible de lire le son.

Le Crous fermé

Les services administratifs du Crous pour le moments fermés. Ce lundi 18 novembre 2019, les étudiants sont réorientés vers l'accueil de la cité du Campus 1. "Deux gestionnaires de la vie étudiante arriveront à 13h30 pour accompagner les étudiants et nous avons d'ores et déjà basculé les lignes téléphoniques" poursuit la directrice générale.

Les services administratifs du Crous #Normandie Pôle de #Caen sont exceptionnellement fermés ce jour. Merci de votre compréhension. — Crous_Normandie (@Crous_Normandie) November 18, 2019

Plusieurs messages de soutien ont déjà été publiés sur les réseaux sociaux, comme ceux de Nicolas Gosselin, de La République en marche, ou encore de Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime).

Total soutien aux agents du #CROUS de #caen dont le bâtiment a été incendié cette nuit. Leur métier est d'être aux côtés des étudiants chaque jour. Merci à eux. — Nicolas Gosselin LREM Calvados (@NGosselin14) November 18, 2019