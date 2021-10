Rouen. Pollution de l'air à l'ozone en Seine-Maritime et dans l'Eure

"Une augmentation progressive des concentrations d'ozone est attendue dans l'après-midi, le seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles risque d'être dépassé." Voilà ce que précise l'avis émis par Atmo Normandie, l'organisme chargé de mesurer la qualité de l'air dans la région. L'alerte concerne la Seine-Maritime et l'Eure pour les journées du lundi 28 et du mardi 29 août 2017.

Les conditions météorologiques, chaudes et ensoleillées, sont de nature à favoriser la formation de l'ozone. Des conditions qui se prolongent demain.

Les préfectures de Seine-Maritime et de l'Eure recommandent aux automobilistes de réduire de 20 km/h leur vitesse sur la route, pour éviter de contribuer au phénomène.

Des recommandations aux personnes vulnérables

Le seuil d'information et de recommandation concerne en particulier les personnes vulnérables, comme les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, les personnes de plus de 65 ans ou les personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires.

Il leur est recommandé:

• de limiter les sorties en après-midi et d'éviter les activités physiques et sportives intenses

• de respecter strictement leur traitement éventuel

• de consulter un médecin ou un pharmacien en cas de symptômes



En revanche, il ne faut pas modifier les pratiques habituelles de ventilation et d'aération dans le logement.

A LIRE AUSSI.

Le sud-est de la France écrasé par la chaleur et pollué à l'ozone par endroits

Épisode de pollution de l'air en Seine-Maritime et dans l'Eure

Nouvelle alerte à la pollution en Normandie

Le pic de pollution s'étend dans l'Est et l'Ouest

L'épisode caniculaire s'étend vers l'Est et le Nord-Est