Rouen. Épisode de pollution de l'air en Seine-Maritime et dans l'Eure

Le réseau de surveillance de la qualité de l'air, Atmo Normandie, émet pour la journée du dimanche 26 mars 2017 pour le département de l'Eure et de Seine-Maritime, un avis prévoyant le dépassement du seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles pour une pollution de l'air liée aux particules en suspension.

Les recommandations

Aux personnes vulnérables, femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, asthmatiques ou souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, il est recommandé de limiter les activités physiques et sportives.