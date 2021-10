Rouen. A Rouen, Sébastien Lebourg a le baby-foot dans le sang

"À la sortie de l'école, j'allais dans les bars avec mes amis pour jouer au baby-foot". Sébastien Lebourg a 14 ans lorsqu'il découvre le baby-foot. L'esprit de compétition mais aussi le partage entre copains lui ont donné cette passion du jeu. Ils se donnaient rendez-vous dans un bar, à la sortie des cours, avec une seule envie: prendre plaisir à dompter la balle.

Lors de son service militaire, cette passion ne le quitte pas. Sébastien entre dans la Marine nationale et il continue à jouer au baby-foot du foyer militaire. "On se défiait souvent, pour miser des apéros, des tournées ou encore la corvée des autres", glisse-t-il avec malice. Mais l'entrée dans la vie active lui fait perdre de vue les tables de baby-foot.

Son fils le remet en jeu

Durant une vingtaine d'années, Sébastien Lebourg n'y joue plus, trop occupé par son travail. Sébastien redécouvre les joies du baby-foot il y a environ deux ans. "Dans un bar parisien, j'ai vu une table et les parties étaient gratuites. C'était devenu de plus en plus rare, explique-t-il. Les bars considéraient que c'était trop bruyant mais c'est ce qui m'a fait recommencer à jouer." Dans la même année, c'est son fils d'une dizaine d'années qui lui demande un baby-foot. Un voeu exaucé qui lui redonne définitivement goût du jeu et de la compétition.

En 2016, il crée un club sur Rouen pour promouvoir son engouement pour ce jeu et fait partie de la Fédération française de football de table. Son fils y est licencié. "Il n'est pas aussi mordu que moi, il garde plus le côté convivial d'y jouer avec des copains le week-end que l'esprit compétition", admet Sébastien. Avant d'ajouter en rigolant: "à mon goût, il n'y joue pas assez".