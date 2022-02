Tourville-La-Rivière. Du sport en pleine nature à la base de Bédanne

À seulement 20 minutes de Rouen, le long de l'autoroute A13 et à proximité de la zone commerciale de Tourville-la-Rivière, la base de loisirs de Bédanne propose des activités pour les petits et les grands. Accessible en bus depuis le centre de Rouen, la base propose des activités gratuites et aquatiques et profitant des plages et des espaces de baignade et de jeux. Le site propose aussi des activités payantes comme de l'accrobranche, de l'équitation, du paddle ou encore du tir à l'arc. Des activités assez diversifiées pour satisfaire tous les membres de la famille !

2, voie du Mesnil, à Tourville-La-Rivière. Tous les jours de 14h à 19h. Accès gratuit et liste des activités et des tarifs sur www.bedanne.com ; Tél. 02 35 87 91 89.

