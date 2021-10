Société. Les photos de classe s'exposent au Munaé à Rouen

Depuis le 10 juin dernier, le centre d'exposition du Musée de l'éducation donne à voir une sélection de portraits de classe qui permet d'étudier l'évolution du genre abordé sous un angle historique, sociologique, artistique, technique et commercial.

Du portrait intime au portrait public

C'est d'abord un décor reconstitué dans l'espace de médiation qui introduit l'exposition. Le visiteur est invité à s'y faire photographier: "l'exposition parle de l'art du portrait et établit une filiation entre le portrait familial photographique ou pictural et le portrait scolaire, explique Delphine Campagnolle, directrice du Munaé et co-comissaire de l'exposition. Nous voulions montrer que les différents genres se faisaient écho, évoluaient en parallèle et présentaient des similitudes. Dans cet intérieur bourgeois reconstitué trône un portrait d'écolier. C'est une toile anonyme de 1859 dans laquelle on voit un enfant en costume d'écolier appuyé sur une table où s'empilent les accessoires symboliques du savoir: livre, encrier etc... des objets que l'on retrouve souvent dans les photos de classe et qui visent à promouvoir l'école laïque et ses valeurs".

Un fond exceptionnel

Réalisée avec la complicité du photographe Pascal Boissière, cette exposition dresse un panorama de la photographie scolaire du milieu du XIXe siècle aux années 70. "Le sujet nous a permis de valoriser notre fond photographique scolaire. C'est une thématique qui parle à tous et notre source documentaire est énorme", souligne Delphine Campagnolle. En effet, parmi les 390 000 photographies ou négatifs conservés au Munaé, un tiers sont des portraits de classe.

Pour donner la meilleure lisibilité possible de ces sources précieuses, Delphine et Pascal ont choisi d'aborder le sujet sous différentes thématiques. "Il fallait aborder ce genre sous un angle historique bien entendu mais pour éviter la monotonie nous avons d'abord souhaité mettre en exergue des détails qui nous informent sur l'évolution des moeurs: on voit par exemple des enfants portant un brassard de deuil, ou d'autres qui malgré les consignes osent un sourire ou un geste amical sur les photos alors que les photos de classes de la IIIe République doivent être très sérieuses."

Des photographes novateurs

Si la photo de classe relève souvent de l'exercice et impose à ses sujets une certaine rigidité, certains photographes osent renouveler le genre. "Sur une photo de classe prise en extérieure, les enfants posent le long d'un massif de fleurs, certains sont même carrément placés dans les buissons de manière à ce que seule leur tête émerge, s'amuse Delphine Campagnolle. D'autres clichés montrent des compositions très recherchées surtout lorsqu'il s'agit d'école militaire: la rigueur de la composition évoque ainsi a rigueur de la discipline et ces photos nous prouvent que la mise en place du groupe pouvait prendre beaucoup de temps avant que la photographie soit enfin prise". Deux entreprises de photographes se font une spécialité des photos de classe dès 1880: Tourte et Petitin et David et Vallois: "ceux-là ont pignon sur rue et ces entreprises existent toujours".

La naissance du portrait individuel en classe

"Contrairement à ce que nous pensions jusqu'alors, les recherches préparatoires à cette exposition nous ont permis de découvrir que le portrait individuel a l'école a pu exister avant la seconde guerre mondiale. Nous avons découvert une série des années 30 dans laquelle les élèves de l'école de Boissy le Cutté dans le Val d'Oise posaient seuls ou en fratrie. C'est très audacieux car cela n'était pas autorisé alors, indique la directrice du Munaé. Cette photographie individuelle permet de faire résonner la sphère de l'intime et du public. Les codes sont clairement calqués sur le portrait familial."

Pratique. Jusqu'au 31 décembre. Musée de l'éducation à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 07 66 61

