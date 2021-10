Rouen. Rouen : un concours photo pour attirer les jeunes dans les musées

Les visiteurs des musées de la métropole de Rouen (Seine-Maritime) sont invités à se mettre en scène et à se prendre en photo, "en respectant le règlement intérieur, on est quand même dans un musée", souligne Virgil Langlade, le chef du service communication à la Réunion des musées métropolitains (RMM). Un concours photo se déroule jusqu'au lundi 26 mars 2018 dans l'ensemble des musées de la RMM, à l'exception du Muséum d'histoire naturelle.

"Les jeunes, mais aussi les personnes plus âgées, sont invités à publier la photo sur le réseau social Instagram, avec le hashtag #popthemuseum, suivi de l'identifiant @RMM_Rouen", poursuit Virgil Langlade. Le concours a été pensé avec l'aide de plusieurs jeunes du lycée Corneille à Rouen dont Guillaume Benech et Lou, tous les deux très présents sur les réseaux sociaux. "Ce sont en quelque sorte les ambassadeurs de notre projet."

Inciter à visiter les musées

"Avec ce concours, on veut toucher les jeunes différemment et les sensibiliser à l'art contemporain", ajoute Virgil Langlade qui entend aussi développer les réseaux sociaux de la RMM, lancés il y a deux ans. "Nous voulons montrer que les musées sont dans l'air du temps et qu'ils utilisent les nouvelles technologies."

Pour l'instant, une vingtaine de photos ont été publiées sur Instagram, en une semaine. À la fin du concours, un jury interne à la RMM désignera trois lauréats. Un appareil photo sera notamment mis en jeu "pour encourager à la pratique artistique", mais aussi des entrées pour les musées ou encore des catalogues.

Pratique. Règlement du concours sur mbarouen.fr