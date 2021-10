Ligue des champions: pas de miracle pour Nice face à Naples

Wesley Sneijder et Mario Balotelli n'ont rien pu faire et le Gym devra se contenter des poules de l'Europa League, avec l'objectif d'en sortir, contrairement à l'année dernière.

Le club qui monte en France aura eu un bel avant-goût de la grande Europe, une rencontre intense dans un stade chaud comme un couscoussier et face à un adversaire de très haut niveau.

Déjà dominé pendant les trois premières périodes de cette double confrontation, l'OGCN a encaissé le but fatal dès la reprise marqué par José Callejon sur un centre de Marek Hamsik (48), avant le coup de canif de Lorenzo Insigne (89).

Les joueurs de Lucien Favre ont tiré quelques feux d'artifices pour sortir avec les honneurs mais ils n'ont pas pu marquer. Ils sont quand même sortis sous les vivats de leurs supporters.

Nice peut tout de même ressortir quelques éléments positifs de cette rencontre, comme l'audace d'Adrien Tameze, premier match européen après deux saisons en Ligue 2 à Valenciennes, beau représentant de la politique de post-formation de ce club.

Quelques sifflets pour Balotelli

Yoan Cardinale a aussi sorti un gros match, avec deux arrêts magnifiques face à Dries Mertens (14) et Lorenzo Insigne (64), de quoi rassurer son monde après trois fautes qui ont coûté trois buts déjà cette saison.

En revanche, les cadres ont un peu déçu, sauf Dante, impeccable en chef de défense, ce qui représentait pas mal de travail face à une équipe si offensive.

Le ballet des joueurs de Maurizio Sarri a du coup privé Sneijder et Balotelli de ballons. Le buteur italien, peu inspiré, est même sorti (78) sous les sifflets d'une partie du stade mais aussi escorté des "Super Mario" consolateurs de la bruyante populaire sud.

Christophe Jallet a tiré le premier sur un ballon qui semblait mieux calibré pour le meneur néerlandais (25), le seul bon ballon pour Sneijder avec un coup franc cadré (85), et "Super Mario" s'est emmêlé dans des dribbles à un contre deux, trois voire quatre Napolitains!

Comme Jean-Michaël Seri, en partance vers le FC Barcelone, était bien contrôlé par la patrouille azur, qui lui bouchait ses angles de passe, le Gym n'arrivait pas à être dangereux.

Le Napoli a confisqué le ballon en première période et a gaspillé bien des munitions pour assurer sa qualification plus tôt. Dries Mertens, aligné en pointe malgré un coup reçu au pied gauche en championnat, a d'abord trouvé "Cardi" (14) avant d'envoyer au-dessus un contre en or (21) et à côté un excellent ballon de Faouzi Ghoulam (40).

- Saint-Maximin a gâché

Les occasions dangereuses étaient napolitaines, rien pour Nice hormis les débordements d'Allan Saint-Maximin. Déjà meilleur Aiglon à l'aller, l'ailier rasta a systématiquement pris de vitesse Elseid Hysaj sur son côté gauche mais a gâché ses centres faute de bien lever la tête.

Après que Mertens a envoyé une balle de 2-0 sur le poteau (49), Nice, mené et virtuellement éliminé, a tenté de sauver au moins l'honneur, et l'indice UEFA de la France.

Mais ni une montée rageuse de Christophe Jallet (58), ni Balotelli (60), peu inspiré devant les téléspectateurs italiens, ni Saint-Maximin (61, 69) n'y sont parvenu.

La meilleure chance a échu au jeune Camerounais Ignatius Ganago, entré à la place de "Balo", qui a perdu son face à face avec Pepe Reina (84).

Et Insigne a alourdi le score d'une frappe enveloppée, juste avant un dernier tir de Pierre Lees-Melou sur la barre (90). Décidément, le Napoli était plus taillé pour la Ligue des champions.

