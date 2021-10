Musée. La Bénédictine : un divin nectar

Le musée de la bénédictine à Fécamp abrite à la fois une collection d'objets d'arts et l'usine où se produit, dans le plus grand des mystères, la bénédictine: une liqueur historique crée à l'abbaye de Fécamp à l'époque Renaissance.

Une origine monacale

Pionnier en terme de tourisme industriel, Alexandre le Grand, dont le nom laissait présager un heureux destin, exhume en 1863 par le plus grand des hasards la recette oubliée d'une liqueur monacale: la bénédictine. Ce négociant en vin redonne vie à cette liqueur inventée par le moine Don Vincelli à Fécamp en 1510. Et une campagne publicitaire finement menée fait de ce nectar la liqueur à la mode. Grâce à cette aura monacale et ses vertus supposées curatives la liqueur connaît dès la fin du 19e siècle un grand succès.

Un don pour la mise en scène

Alexandre le grand, négociateur en vin est également un amateur d'art. Suite à la destruction de son usine par un incendie criminel en 1888, il fait reconstruire un immense palais en 1892 dans un style architectural éclectique par un élève de Viollet le Duc. Il ouvre son usine au public et lance la mode du tourisme industriel. Pour attirer à lui un public aisé, il adjoint à ce parcours de visite un véritable musée enrichit par des oeuvres d'art raffinées: collections d'objets de piété, ferronnerie d'art, peinture religieuse, manuscrits. Il inscrit ainsi sa production dans l'histoire en rappelant ses origines monacales.

Une liqueur unique

Malgré les nombreuses copies dont la liqueur a fait l'objet, sa recette reste secrète. Si aujourd'hui le divin nectar est créé grâce au savoir faire de quatre chefs de caves, chacun ne maîtrise que sa propre partie de la recette. La liqueur est créée grâce à 27 plantes et épices dont certaines exotiques transitaient à la Renaissance à Fécamp grâce aux échanges commerciaux maritimes. La visite du musée permet de comprendre les différentes étapes de la production de la bénédictine ou du BnB et s'achève par une dégustation.

Pratique. Tous les jours. Palais bénédictine à Fécamp. Tarifs 0 à 12€. Tél. 02 35 10 26 10

