Dieppe se souvient, du 18 au 20 août 2017. La ville célèbre cette année le 75ème anniversaire de l'opération Jubilée, le raid loupé du 19 août 1942. 6 000 soldats alliés ont débarqué sur plusieurs plages à Dieppe (Seine-Maritime) et ses alentours. Le bilan sera désastreux sur la seule plage de Dieppe. Au total : 1 300 morts dont une grande majorité de Canadiens et plus de 2 000 prisonniers, là aussi essentiellement des Canadiens.

Cet épisode aura servi de leçon pour le débarquement de 1944, mais contrairement à ce que l'on peut penser, Dieppe n'est pas un débarquement loupé. Les alliés voulaient juste organiser un raid. Il s'est transformé en désastre sur la plage de Dieppe, mais lors de cette opération Jubilée, des commandos britanniques ont eux réussi leurs missions sur les plages de Varengeville-sur-Mer et Berneval-le-Grand. Écoutez Daniel Jaspart, vice-président de l'association Jubilée :

• Pour ces 75 ans, une reconstitution de camp allié est proposée sur le front de mer de Dieppe, du 18 au 20 août 2017, avec du matériel et des véhicules militaires canadiens, anglais, américains et français de la période 1942 à 1944.

• Samedi 19 août 2017 : cérémonie officielle de commémoration au square du Canada à Dieppe. Cérémonie retransmise en direct à la télévision canadienne.

• Et bien évidement, pendant tout le week-end, la visite du Mémorial du 19 août 1942, 9 place Camille Saint-Saëns à Dieppe.



Le programme des commémorations ici.

