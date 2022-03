Luis Fonsi nommé ambassadeur de Puerto Rico

La campagne devrait stimuler l'intérêt déjà existant des touristes qui souhaitent découvrir le lieu où a été tourné le clip le plus visionné de tous les temps sur YouTube.



"Être ambassadeur de la terre où je suis né me remplit de fierté", a indiqué le chanteur, lors d'une conférence de presse.



D'après Jose Izquierdo, le directeur exécutif de la société de tourisme CTPR, le site Hotels.com a vu les recherches sur Puerto Rico croître de 50%. Celles sur Expedia et Travelzoo, ont respectivement augmenté de 17 et 25%.



"La chanson est devenue l'emblème de Porto Rico, sa culture, sa musique et sa danse", a-t-il expliqué.

Aux Etats-Unis, "Despacito" est numéro un depuis quatorze semaines. Le tube est en passe de détrôner "One Sweet Day" de Mariah Carey et les Boyz II Men, qui a passé 16 semaines en tête des charts après sa sortie, en 1995.