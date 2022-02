La série de Canal + Braquo reprend du service en novembre

Un avenir noir et incertain attent les quatre policiers de Braquo dans la deuxième saison, qui débutera en novembre sur Canal+. Afin de patienter jusqu'au mois prochain, la chaîne délivre une première bande-annonce, qui montre Eddy Caplan (Jean-Hugues Anglade) en prison, Théo Wachewski (Nicolas Duchauvelle) entre la vie et la mort, Roxanne Delgado (Karole Rocher) rétrogradée et Walter Morlighem (Joseph Malerba) viré de la police judiciaire des Hauts-de-Seine.