Braquo, saison 2 débute ce soir sur Canal +

Dans cette deuxième saison, un avenir noir et incertain attend l'équipe d'Eddy Caplan (Jean-Hugues Anglade), désormais en prison. Théo Wachewski (Nicolas Duchauvelle) oscille entre la vie et la mort, Roxanne Delgado (Karole Rocher) a été rétrogradée et Walter Morlighem (Joseph Malerba) viré de la police judiciaire des Hauts-de-Seine.

Pour ces huit nouveaux épisodes, le créateur Olivier Marchal s'est effacé afin de laisser place au scénariste Abdel Raouf Dafri, remarqué pour son travail sur le dyptique Mesrine, Un prophète et l'ancienne série de Canal+ La Commune.

Diffusé en octobre et novembre 2009 sur Canal+, Braquo a été pendant deux ans la création originale la plus regardée de Canal+ avec 1,2 million de téléspectateurs en moyenne par épisode. Le drama s'est récemment fait supplanter par Borgia. La fiction de Tom Fontana a basculé 1,4 million d'abonnés à Rome à la fin du 15e siècle.

Braquo suit un groupe de la police judiciaire des Hauts-de-Seine qui va franchir la ligne de la légalité. Le jour où ils apprennent le suicide de leur commandant, injustement condamné dans une affaire, Eddy Caplan, Théo Wachewski, Walter Morlighem et Roxanne Delgado, quatre policiers de la PJ du 92, décident de mener leur propre enquête pour découvrir la vérité sur l'accusation de leur chef.