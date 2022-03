PSG et Neymar à Guingamp: mission accomplie

Monaco, vainqueur 4-1 à Dijon dans l'après-midi, y figure également en compagnie de Lyon, Marseille et Saint-Etienne, un peloton mené à la différence de buts par l'OL, toujours leader.

. "Ney" et Paris passent le test

Local, national, international: l'engouement était total autour de Guingamp, ville de 7000 habitants devenue le coeur battant de la planète foot ce samedi soir, au point de rivaliser avec... Barcelone, où l'ex-club de "Ney" était opposé au Real Madrid en soirée pour le match aller de la Supercoupe d'Espagne.

Il y avait un énorme contraste entre le Roudourou, stade de quelque 18.000 personnes, et la superstar brésilienne, considérée comme l'un des meilleurs joueurs du monde derrière les hors normes Messi et Cristiano Ronaldo, devenu début août le plus cher du monde (222 M EUR de transfert). D'où une pression démentielle sur le Brésilien de 25 ans.

Or, titularisé sur son aile gauche habituelle, évinçant ainsi Pastore du onze de départ, Neymar s'est d'emblée adapté à sa nouvelle équipe, touchant de nombreux ballons, n'hésitant pas à dézoner. Une activité récompensée.

Il a inscrit son premier but en reprenant un ballon en retrait de Cavani (82e). Auparavant, Neymar avait délivré une passe décisive au même Uruguayen, pour le deuxième but parisien (62e) suivant de peu le but contre son camp du Guingampais Ikoko (52e). Une complicité Neymar-Cavani déjà patente.

Le Brésilien avait auparavant délivré un centre pour Marquinhos dont la tête heurtait la barre bretonne (35e), la meilleure occasion de la première période.

. Triplé pour Falcao, banc pour Mbappé

A Dijon, Monaco a marqué dès la 3e minute et menait déjà 3-0 au bout d'une grosse demi-heure de jeu, si bien que le match ne proposait aucun suspense. Mais un Tigre a rugi.

Falcao a réussi le premier triplé de la saison: il a ouvert le score en prolongeant le ballon du pied sur un corner (3e) puis inscrit son deuxième but du jour d'une frappe enroulée et déviée finissant en lucarne (37e), avant de marquer de nouveau sur un corner, de la tête cette fois (51e).

"Je suis content surtout car c'est l'anniversaire de mon enfant qui m'avait demandé le ballon. C'est un beau cadeau que je peux lui donner", a dit le Colombien, qui occupe la première place du classement des buteurs avec quatre réalisations, après son but face à Toulouse (3-2) lors du match d'ouverture de la saison le 4 août.

Le défenseur central Jemerson a aussi marqué, d'un retourné acrobatique sur corner (25e), et Dijon a réduit le score par Saïd en contre-attaque (44e).

Mbappé, lui, n'est pas apparu sur le terrain. L'attaquant de 18 ans est au coeur de rumeurs l'envoyant au PSG avant la fin de l'été. "Victoire 4-1 contre Dijon. Bravo à toute l'équipe pour cettez performance", a sobrement twitté le buteur qui affole le marché des transferts.

"C'est une décision du club de ne pas lui faire débuter le match. Par la suite, la rencontre s'est déroulée de manière facile et j'ai donné l'opportunité à d'autres joueurs afin de faciliter la construction de notre effectif", a expliqué son entraîneur Leonardo Jardim.

. Lille: 3 gardiens, défaite 3-0

Pour son retour dans le cadre de l'élite, la Meinau a connu la victoire de Strasbourg 3-0 (après un revers 4-0 à Lyon le week-end précédent) et vécu un fait insolite et très rare puisque Lille a eu trois gardiens: lorsque le titulaire Maignan a été exclu (63e), les trois changements avaient déjà été effectués, dès la première période, dus à deux blessures et un ajustement opéré par l'entraîneur Marcelo Bielsa.

L'avant-centre De Préville a alors pris le poste de gardien et a encaissé un but de Martin (74e). Il a laissé dans la foulée ses gants à son capitaine, Amadou, pour reprendre sa place en attaque (76e). Et Amadou, milieu défensif de formation, a cédé face à Liénard (82e s.p.) et Grimm (88e).

D'après Bielsa, le carton rouge de son gardien "n'est pas le tournant du match, l'avantage pris par l'équipe adverse était mérité, indépendamment du fait d'avoir joué sans notre gardien dans la dernière demi-heure. C'était un 0-0 qui n'était pas mérité car Maignan était jusque-là responsable du fait qu'on ait gardé notre but vierge."

Résultats complets de la 2e journée:

vendredi

Nice - Troyes 1 - 2

Rennes - Lyon 1 - 2

samedi

Nantes - Marseille 0 - 1

Amiens - Angers 0 - 2

Caen - Saint-Etienne 0 - 1

Bordeaux - Metz 2 - 0

Toulouse - Montpellier 1 - 0

dimanche

Strasbourg - Lille 3 - 0

Dijon - Monaco 1 - 4

Guingamp - Paris SG 0 - 3

