Cherbourg. 6 nouveaux excès de vitesse, jusqu'à 152 km/h au lieu de 110, sanctionnés dans le Cotentin

Les contrôles routiers se poursuivent pour ce week-end prolongé du 15 août. Samedi 12 août 2017, les motards du commissariat de Cherbourg ont effectué un nouveau contrôle de vitesse sur la RN 13, dans le sens descendant vers le front de mer.

Cinq automobilistes et un motard ont été interceptés pour avoir roulé à 125, 130, 136, 147, 149 et 152 km/h au lieu des 110 autorisés. De surcroît deux d'entre eux roulaient sans carte grise et sans permis de conduire.

Le commissariat de Cherbroug annonce la poursuite des contrôles routiers sur l'agglomération tout ce week-end.