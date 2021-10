Cherbourg. Manche : au volant avec deux grammes d'alcool dans le sang, à 6 h du matin

Lors d'un contrôle des vitesses, boulevard des Flamands à Cherbourg (Manche) jeudi 8 mars 2018, deux automobilistes, l'un âgé de 51 ans et le second âgé de 37 ans, ont été flashés à 96 et 99 km/h au lieu de 70.

Deux grammes d'alcool dans le sang à 6 heures du matin

Vendredi 9 mars 2018, à 6 heures du matin, un équipage de police constatait par ailleurs qu'un automobiliste faisait des embardées et se dirigeait vers la Boulevard de la Saline, toujours à Cherbourg. L'alcootest était positif à 2 grammes d'alcool par litre de sang. L'homme, en récidive, a été placé en garde à vue. Parmi les peines encourues figure la saisie de sa voiture.

Les forces de l'ordre rappellent que les contrôles contre les conduites addictives et dangereuses restent soutenus de jour comme de nuit.