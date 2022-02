Granville accueille ce week-end le Salon du Mariage et de la Mode!

Cette année, le SALON DU MARIAGE ET DE LA MODE se déroule ce week-end à Granville.



Lors de ce salon, 25 exposants seront présents dans différentes activités se rapportant au Mariage .



Un défilé sera organisé avec trois passages par jours à différentes heures, en la présence de mannequins professionnels, encadrés de techniciens professionnels afin d’assurer la réussite de cet événement. Les défilés auront lieu à 11h, 14h30 et 17h30.



Une tombola sera organisée avec tirage au sort et remise de prix le dimanche 9 octobre 2011 vers 18H30. Seuls les futurs couples pourront y participer.

Ecoutez Céline Chancerel, commerçante à Granville et adhérente à L'union des Commerçant de Granville qui organise ce salon :