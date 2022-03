Sophie Duval, Miss Normandie est au Salon du Mariage de Condé/Vire ce week-end!

Ce week-end à Condé/Vire, les fiançés ont rendez-vous à la première édition du Salon du Mariage et de la Mode. Près de 45 exposants accueilleront, futurs mariés, futurs pacsés mais aussi les futurs invités!



Bijoutiers, fleuristes, beauté, déco, photographes, salles de réception, traiteurs, dj's...Ils seront tous là pour vous donner les meilleurs conseils et vous faire des devis sur place.



Pour l'événement, Sophie Duval, Miss Normandie qui a été élue le 23 Septembre dernier à Coutances sera présente pour défiler, faire des dédicaces et rencontrer le public qui la soutient.



Entrée : 2€.

Défilés de mode : 14h30 et 17h30 les deux jours.