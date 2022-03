Neymar: pari financier risqué mais à terme "bankable" pour le PSG ?

De là à rentabiliser l'intégralité de la somme déboursée ? Pas si sûr, selon les experts interrogés par l'AFP.

"Je ne pense pas que ce soit cher, je suis sûr qu'on va gagner plus d'argent avec lui. C'est un projet de deux marques: on associe la marque Neymar et la marque PSG", a lancé sur le ton du défi le président du club parisien, lors de la conférence de presse de présentation de la star brésilienne.

Gagner plus de 222 millions d'euros sur cinq ans, pour amortir le plus gros transfert de l'histoire, c'est possible ?

A voir la ruée sur les boutiques PSG des Champs-Elysées et du Parc des Princes pour s'offrir le maillot "Brésil" floqué N.10 et Neymar Jr" -- "plus de 10.000 maillots" vendus en une seule journée selon le club, soit déjà une recette d'un million d'euros à partager avec son équipementier Nike --, la combinaison des deux entités donne un premier aperçu de leur incroyable potentiel commercial commun.

D'un côté le PSG, une marque de sport globale "aujourd'hui valorisée 1 milliard d'euros" et qui touche "200 millions de fans dans le monde" selon Frédéric Longuépée, directeur général adjoint du club, interrogé par l'AFP mi-juillet.

De l'autre, "Ney" le capitaine de la Seleçao à l'image de playboy parfaitement travaillée, qui totalise plus de 30 millions de suiveurs sur Twitter, autour de 60 sur Facebook et environ 78 sur Instagram. Dans la hiérarchie des superstars des réseaux sociaux, seul Cristiano Ronaldo fait mieux que lui.

"C'est vrai qu'avec Neymar, le PSG va vendre beaucoup plus de maillots, avoir des contrats de partenariat en France et dans de nombreux pays, mais c'est difficile à estimer", explique à l'AFP Jean-Pascal Gayant, professeur de Sciences économiques à l'Université du Mans.

Si l'expert voit les 222 M EUR déboursés comme un pari financier "risqué", il n'exclut pas pour autant de voir le club parisien profiter de l'effet Neymar pour "renégocier" certains contrats de sponsoring avec ses partenaires existants.

'Double' de sa valeur dans deux ans ?

"Il n'y a pas deux Neymar dans le monde. J'aimerais beaucoup que l'on se revoit dans deux ans, et voir quelle sera sa valeur par rapport à aujourd'hui", s'est enthousiasmé Al-Khelaïfi, vendredi. Relancé par une journaliste sur ses attentes, il a répondu: "Au moins le double".

Une telle plus-value à terme est-elle possible pour le PSG ?

"Plus rien ne me surprend maintenant, mais 400 millions d'euros cela m'étonnerait. D'un point de vue sportif, physique, et de la qualité technique, il est à son maximum en terme de valeur. Dans notre méthode de calcul, l'optimum tourne autour de 26-27 ans. Dans cinq ans, sa valeur va monter encore un petit peu mais de là à atteindre ces sommets...", explique à l'AFP Loïc Ravenel, chercheur à L'Observatoire du football.

Ce groupe de recherche, rattaché au Centre international d'étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse), avait estimé Neymar à 210,7 M EUR, d'après un algorithme capable d'évaluer la valeur de transfert de n'importe quel joueur évoluant en Europe.

"Les plus-values, c'est plus sur du (Kylian) Mbappé, du (Paul) Pogba ou d'(Anthony) Martial, c'est-à-dire de joueurs qui ont 21-22 ans en moyenne, et qui seront revendus à 26 ans. C'est justement ce qui arrive à Neymar", souligne l'expert.

"Mais peut-être qu'entre temps, il y aura un autre jeune footballeur qui l'aura remplacé, qui sera peut-être plus performant et pour lequel les médias et les sponsors se tourneront", a-t-il ajouté. Déjà évalué à 180 millions d'euros par la presse européenne, Kylian Mbappé va-t-il faire mieux ?

A LIRE AUSSI.

Neymar "rêve plus grand" à Paris qu'à Barcelone

Transfert: la France attend Neymar, l'Espagne gronde

Transferts: Ronaldo et Mbappé, les deux soleils qui chauffent le mercato

La Liga rejette le chèque de Neymar, retardant son transfert

Neymar: "coup de com" pour le Qatar et pied de nez à ses adversaires