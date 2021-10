Argentan. D'Argentan au Cambodge: l'étonnant rêve de Sébastien Seng

Il a 24 ans, ses amis le surnomment "Abey" et depuis tout petit il rêve de devenir footballeur professionnel. Ce rêve va bientôt se réaliser pour lui puisqu'il décolle dans quelques mois pour le Cambodge afin de faire du ballon rond sa profession… Mais aussi mettre sa notoriété future au service des enfants.

En 2017, il part une première fois retrouver son frère sur le continent asiatique et est touché par les conditions de vie des enfants. Il découvre notamment l'association Bridge Cambodia International et l'ONG Soulcial Trust.

Convaincu que son avenir est là-bas, il décide d'y retourner et de mettre son talent de footballeur au profit des populations dans le besoin. Lui qui a longtemps évolué en DH, ici en France, joue actuellement dans l'Orne en district.

Chaque semaine, il enchaîne, en plus de son travail, des heures et des heures d'entraînements. Musculation, cardio et football avec son club mais aussi en compagnie de Julien Alvarez, son préparateur physique et mental personnel.

Le chemin est encore long pour "Abey" pour signer son premier contrat au Cambodge, championnat en pleine expansion dont le niveau se situe entre la DH et la CFA que nous connaissons, il va devoir mettre les bouchées doubles. Des contacts sont déjà pris avec des clubs sur place mais la concurrence est rude avec de nombreux étrangers postulant depuis l'Europe ou le Brésil.