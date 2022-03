Caen. Normandie : d'Alerte à Malibu à Alerte à Tatihou [vidéo]

Ouvert depuis avril 2016 sur la plage de Réville (Manche), en face de l'île de Tatihou, le bar Le Goëland 1951 connaît un succès certain. Le 24 juillet 2017, le quotidien britannique The Guardian l'a même classé dans son Top 10 des meilleurs bars de plage en France. Et pour continuer à développer leur notoriété, les gérants ont publié, vendredi 4 août 2017, une vidéo parodiant Alerte à Malibu. En à peine une demi-journée, elle a été visionnée plus de 18 000 fois.

Humour et auto-dérision

La vidéo promotionnelle présente l'équipe du bar, comme le fait le clip de la célèbre série américaine avec les différents personnages. L'humour et l'autodérision en plus. Ou quand Baywatch devient ici Bièrewatch ! Un serveur, Johan se lance notamment dans un bouche-à-bouche salvateur avec une personne âgée, avant d'être plaquée au sol par cette dernière.

La lumière est soignée, le cadre exagérément chahuté comme pour mieux coller aux images de Baywatch. Derrière la caméra et à la réalisation, Jonathan Perrut des Films du Cartel, grand instigateur du film sur la jeunesse de Guillaume le Conquérant.

L'équipe du Goëland 1951 est en partie composée d'anciens barmen de Caen qui ont animé les nuits de la capitale normande pendant plus d'une décennie.

