Pulpeuse, la figue !

Salade de pommes de terre aux figues

Pour 4 personnes

Préparation : 10 mn

et cuisson : 15 mn



500 g de pommes de terre à chair ferme (style Ratte)

8 figues sèches

1 bouquet garni

1/2 bouquet de coriandre fraîche

Quelques grains de genièvre

Huile d’olive

Paprika

Gros sel

Poivre

Vinaigre de Xérès

Laver les pommes de terre et les faire cuire 15 mn à la vapeur accompagnées du bouquet garni.

Les laisser tiédir puis les peler.

Couper les figues en fines tranches.

Dans un saladier, déposer les pommes de terre entières si elles sont petites ou coupées en deux pour les plus grosses. Ajouter les figues et les feuilles de coriandre.

Faire une vinaigrette avec une cuillère à soupe de vinaigre, deux cuillères à soupe d’huile, sel et poivre. Emulsonnier. Ecraser trois grains de genièvre et les ajouter à la vinaigrette.

Verser la vinaigrette sur les pommes de terre et mélanger bien. Ajouter de l’huile si les pommes de terre ont absorbé la vinaigrette.

Saupoudrer les pommes de terre de paprika et servir tiède.