Caen. Alcool au volant : l'opération coup de poing des gendarmes de Lisieux

Une "action coup de poing" comme les gendarmes aiment à l'appeler, contre l'alcool et les stupéfiants au volant, a été orchestrée à Livarot (Calvados), dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juillet 2017. Au total, les agents de la brigade de Lisieux ont procédé au retrait de cinq permis de conduire.

Deux grammes d'alcool par litre de sang

Le conducteur le plus gravement alcoolisé circulait avec un peu plus de deux grammes d'alcool par litre de sang. En parallèle, les gendarmes sont intervenus avec vigueur pour mettre fin à une rixe sur le parking de la discothèque communale. Dans le Calvados, l'alcool et les stupéfiants sont responsables de plus d'un accident mortel sur trois.

