Vers 18h30, dimanche 30 juillet 2017, les forces de l'ordre ont été alertées de la présence d'un animal en divagation dans le secteur de Canisy, au sud-ouest de Saint-Lô (Manche).

Selon ce témoin, il s'agirait d'une lionne. Il l'aurait aperçu le long de la rivière de la Joigne, entre Canisy et Quibou. D'importants moyens ont été immédiatement mobilisés. Un hélicoptère de la gendarmerie nationale survole actuellement la zone, dans l'espoir de neutraliser l'animal. Plusieurs patrouilles à terre sont déployées.

Signalé près de Villedieu 48h plus tôt

Selon nos informations, il pourrait s'agir du félin déjà signalé 48h plus tôt, à une trentaine de kilomètres de là, au nord de l'autoroute A84 dans le secteur de la Colombe, près de Villedieu-les-Poêles (Manche). C'est un automobiliste qui avait là donné l'alerte.

Jeudi 20 juillet 2017, un chauffeur routier avait lui signalé un félin en divagation à Saint-Jean-sur-Erve, en Mayenne.

La Préfecture de la Manche appelle à la plus grande prudence et recommande de prévenir au plus vite les autorités si vous apercevez l'animal (composez le 17). En aucun cas vous ne devez tenter de l'approcher.

