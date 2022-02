Saint-Étienne-du-Rouvray. A Saint-Etienne-du-Rouvray, deux messes pour rendre hommage au père Jacques Hamel

C'était il y a un an. Le 26 juillet 2016, à 9h du matin, le père Jacques Hamel était assassiné alors qu'il célébrait la messe à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), par deux jihadistes.

Un an plus tard, le mercredi 26 juillet 2017, la commune s'apprête à rendre hommage au prêtre. Deux messes seront célébrées. La première aura lieu à l'heure où le père a été assassiné, en l'église Saint-Étienne. "Nous allons célébrer la messe en ce jour anniversaire comme on le fait pour les membres de sa famille", explique Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Une stèle en mémoire au père sera ensuite inaugurée.

Plus tard dans la journée, à 18h, une prière sera dite en la basilique Bonsecours, une autre commune de la métropole rouennaise, où repose le prêtre.

"Je pense beaucoup à la paroisse et à la famille du père Hamel que je rencontre régulièrement et qui vit ce que toute personne humaine vit en perdant un être cher, continue l'archevêque de Rouen, je suis encore aujourd'hui très sensible à chaque attentat, des familles en deuil, des paroisses, des communautés religieuses qui sont toujours touchées et dont la plaie reste ouverte."

L'archevêque de Rouen participera à ce triste anniversaire ainsi que le nouveau maire de la commune, Joachim Moyse. Le ministre de l'intérieur, Gérard Collomb fera également le déplacement pour assister à ces cérémonies placées sous haute surveillance.

