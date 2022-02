Jumièges. Seine-Maritime : Immersion dans un camp médiéval à Jumièges

C'est un véritable voyage dans le temps qui est proposé dans les ruines de l'abbaye de Jumièges (Seine-Maritime), samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017, avec des reconstitutions de campements médiévaux pour la fête viking de la commune. De nombreuses animations pour petits et grands sont au programme. L'occasion de découvrir les secrets de fabrication des cottes de maille ou encore les instruments de chirurgie du XIe siècle. À voir également, des démonstrations d'artillerie et de joutes médiévales. Et pour bien s'immerger, des initiations au tir à l'arc ou aux jeux médiévaux en bois sont proposées.

Sur les traces de Guillaume Le Conquérant

En plus de toutes ces animations, une visite théâtralisée a été créée sur mesure pour l'événement, dans les ruines de l'abbaye. Deux comédiens proposent une découverte insolite du site avec La consécration de l'abbatiale Notre-Dame par Guillaume le Conquérant. Des troupes de reconstitutions sont présentes pour vous faire revivre ce moment marquant de l'histoire normande.

Écoutez Sophie Cabot du service culture du département sur le programme de ces Jumièges Médiévales.

Sophie Cabot du service culture du Département de Seine-Maritime Impossible de lire le son.

Jumièges Médiévale, à l'Abbaye de Jumièges : 24 Rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges Le samedi 22 juillet 2017 de 10H à 20H et dimanche 23 juillet 2017 de 10H à 18H30, en continu. Gratuit pour les moins de 18 ans, tarif spécial de 4€ pour les plus de 18 ans. Renseignements au 02 35 15 69 11