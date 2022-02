Kate et William en mission diplomatique "de charme" en Allemagne

William et Kate -- vêtue d'une robe de couleur "bleu Europe" selon les commentateurs allemands -- ont atterri à Berlin à 12h00 (10h00 GMT).

Ce voyage de cinq jours dans les deux pays, organisé par le Foreign office comme pour tous les déplacements dans des pays dont la reine d'Angleterre n'est pas le monarque, vise officiellement seulement à célébrer les relations bilatérales.

Mais les médias britanniques l'ont d'ores et déjà appelé "Brexit diplomacy tour" (tournée diplomatique du Brexit) et les journaux allemands sont au diapason.

Le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung a qualifié le couple d' "arme secrète de sa majesté", envoyés par Buckingham et Londres en "mission diplomatique pour atténuer les craintes des pays membres après le vote sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne".

Pour les commentateurs de la chaîne de télévision allemande n-tv, Londres a envoyé "la nouvelle génération à l'offensive de charme", et non le Prince Charles et Camilla Parker Bowles. Objectif: adresser un "signal rassurant pour l'avenir à long-terme" des relations entre l'île et le continent.

"La famille royale incarne cette forme de bon sens politique que le gouvernement de Tories semble avoir complètement perdu en ce moment", écrit l'éditorialiste Thomas Huetlin du Spiegel.

Le couple princier, accompagné de ses deux enfants Charlotte et George est attendu par Angela Merkel pour un déjeuner à la chancellerie, bâtiment de verre et de pierre ultra-moderne, le centre du pouvoir fédéral allemand.

Le duc et la duchesse de Cambridge se rendront ensuite non loin de là, au monument de la porte de Brandebourg, symbole de Berlin où s'élevait jusqu'en 1989 le mur séparant la ville en deux. Puis ils visiteront le mémorial de l'Holocauste, dédale de blocs de béton noirs dédié aux 6 millions de victimes juives du nazisme.

Dans l'après-midi ils rendront visite à une fondation berlinoise qui s'occupe d'enfants des rues. La suite sera protocolaire : réception à la résidence du président allemand, le Château de Bellevue, puis garden-party en l'honneur de l'anniversaire de la reine Elizabeth II à l'ambassade de Grande-Bretagne.

Jeudi, Kate et William se rendront à Heidelberg, dans le sud-ouest du pays, ville jumelée avec la ville britannique de Cambridge, fief du couple ducal.

Le jeune couple passera la soirée dans un célèbre dancing de la ville, le "Clärchen Ballhaus" en présence de 150 invités, artistes et célébrités locales censée représenter la hype et la création artistique berlinoises, selon la presse.

Vendredi, dernier jour de leur visite en Allemagne, ils sont attendus à Hambourg où ils assisteront notamment à un concert dans la somptueuse Philharmonie de l'Elbe.

