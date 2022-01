Clères. Visite du parc animalier de Clères

Au coeur d'un parc de 13 hectares, venez admirer un patrimoine architectural exceptionnel. Dans un cadre où se mêlent étang, rivières et arbres remarquables, le Parc animalier et botanique de Clères (Seine-Maritime) a reconstitué au pied du château les jardins de la Renaissance en suivant les plans du paysagiste Henry Avray Tipping.

Mais dans ce cadre exceptionnel, vous pourrez aussi découvrir près de 1 300 animaux, oiseaux et mammifères qui évoluent en semi-liberté dans le parc du château. De plus, le Parc de Clères propose durant tout l'été des sorties ornithologiques, des spectacles pour enfants, des ateliers artistiques, des visites guidées et des expositions. Un programme qui enchantera petits et grands.

Parc zoologique de Clères. 32 Avenue du Parc à Clères. Ouvert de 10h à 19h. Plus d'infos sur http://www.parcdecleres.net/