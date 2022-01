Caen. Le Caen TTC vise la remontée immédiate en Pro A

La relégation du Caen TTC (Calvados) en Pro B a contraint le club à se séparer de son meilleur joueur, Alexey Liventsov, ainsi que de Romain Lorentz qui est passé à côté de sa saison.

Recrutement de Jakub Kosowski

Pour les remplacer, Caen a recruté le Polonais Jakub Kosowski, proche du 150e rang mondial et un autre joueur dont l'arrivée n'est pas encore finalisée."Ce sera du même niveau, assure Jimmy Devaux, l'entraîneur assistant et également joueur. On veut remonter dès cette saison."

Le jeune formé au club - Dorian Zheng, 15 ans - sera aussi de l'aventure. En attendant le premier match prévu le mardi 26 septembre 2017 contre Tours (Indre-et-Loire) à domicile, les Caennais reprendront l'entraînement collectif fin août.

A LIRE AUSSI.

Tennis de Table (Pro A) : le Caen TTC s'offre un dernier espoir pour le maintien !

Tennis de table : le projet du SPO Rouen pour viser la Coupe d'Europe

Le tennis de table mondial envahit le Kindarena de Rouen