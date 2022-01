À Caen, le parc oublié de l'Abbaye aux Dames

Aujourd’hui propriété du Conseil régional, le Parc Michel d’Ornano offre à tout public un vaste espace de loisir proche du centre-ville, et depuis 1992 ! C’est un jardin remarquable, avec ses parterres à la française, ses allées rectilignes et ses carrés de verdure rappelant l’aspect classique de son abbaye de tutelle. Outre quelques coureurs à la recherche de ce calme, ce sont surtout les riverains des quartiers de Saint-Gilles et de Clémenceau qui s’y promènent. Eux semblent tout connaître de “leur” parc Michel d’Ornano.

“Ça a bien changé”, raconte par exemple une promeneuse. “Je l’ai connu pendant la reconstruction de Caen dans les années 50. C’était un endroit peu recommandable, avec des baraquements partout. On n’y passait pas ! Aujourd’hui, au soleil, en automne ou sous la neige : c’est un paradis !”

La deuxième vie du parc

Alors que l’Abbaye aux Dames se tranformait en hospice Saint-Louis, le parc du même nom revivait en devenant lieu de promenade pour les personnes âgées. “C’était le même parc, mais plus dégarni. Il y avait aussi un bâtiment en travers qui cachait la vue sur l’abbaye : la pouponnière”, se souvient une ancienne employée de l’hospice. “Vous voyez cet arbre ? C’est un cèdre offert à Napoléon III”, lance un autre habitué. Le grand arbre qui domine le parc d’Ornano fut en réalité planté en 1849 pour commémorer les massacres des chrétiens maronites au Liban. Il offre l’un des points de vue les plus étonnants de la ville. Plus récentes, quelques œuvres d’art déposées viennent aussi rattacher le parc à son époque.