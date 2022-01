Terroir. Goûtez au Calvados à la Pommeraie près de Honfleur

Venez goûter au Calvados, spécialité normande que le domaine de la Pommeraie vous propose de déguster à Gonneville-sur-Honfleur (Calvados). Visitez gratuitement la distillerie et découvrez le savoir-faire de ses producteurs au coeur du Pays d'Auge. Le domaine allie tradition et modernité avec des bâtiments à l'ancienne typique du Pays d'Auge et les dernières techniques de stockage et de distillation.

Domaine de la Pommeraie, Le Bourg, Gonneville-sur-Honfleur. Ouvert tous les jours. Visites gratuites. Tel. 02 31 89 20 11 ou 06 07 67 50 60.

