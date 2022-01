Rouen. A Rouen, l'Aître Saint-Maclou, futur temple de la céramique

C'est un projet de taille qui va voir le jour à l'Aître Saint-Maclou à Rouen (Seine-Maritime). Porté par un collectif composé du Pôle céramique de Normandie, des associations Céramique en Normandie, de Tout terre (association de céramistes) et de l'association qui gère la Maison de la terre à Bosc-Roger-en-Roumois (Eure), le lieu fera à l'avenir une belle place à l'artisanat d'art.

Une fois rénovée, l'aile Est accueillera un atelier tremplin ouvert au public et dédié à des démonstrations et une boutique labellisée métier d'art. "On y fera la promotion de Normands, des céramistes mais aussi des verriers", indique Rose-Marie Decroix, la présidente du Pôle céramique de Normandie. Cette aile accueillera aussi une galerie dédiée à de l'art contemporain avec des pièces uniques décoratives "de très haut niveau artistique", confie-t-elle.

Un univers méconnu

L'aile nord sera consacrée à un centre scientifique et technologique. "La céramique est un domaine hautement technique, indique Rose-Marie Decroix. Les émaux qui viennent au-dessus de la poterie changent d'aspect suivant leur composition et la température de cuisson." Tout un univers assez méconnu que le collectif veut mettre en avant. "La céramique, c'est le matériau du futur, poursuit la présidente du Pôle céramique de Normandie. Quelques pièces de la fusée Ariane sont fabriquées en céramique!"

Le projet devrait être finalisé fin 2019 pour une ouverture en janvier 2020. "Ce sera un espace complémentaire avec ce qui est déjà proposé au musée de la Céramique", conclut Rose-Marie Decroix.

