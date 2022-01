Nature. Un autre regard sur le littoral depuis Sallenelles

Située à l'embouchure de l'Orne, la Maison de la Nature et de l'Estuaire vous permet de découvrir la beauté du littoral du Calvados. Le site étant l'un des plus grands espaces protégés du département, il y est expliqué, à travers une exposition permanente, les enjeux de la préservation du littoral. Un observatoire donne vue sur un marais d'eau douce et un plan d'eau sauvage. Profitez également de votre visite pour emprunter les sentiers pédestres et cyclistes de long de l'Orne en vous arrêtant aux observatoires pour découvrir les espèces animales et végétales du site. De nombreuses animations sont possibles comme la pêche à marée basse. Une autre manière de profiter de ce lieu assez méconnu du Calvados.

Maison de la Nature et de l'estuaire, Boulevard Maritime, Sallenelles. Ouvert tous les jours de 10h à 18h30. Plein tarif : 2€, tarif réduit : 1€, gratuit pour les moins de 6 ans. Tel. 02 31 78 71 06.

